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У мережі показали, як у Ботсаду столиці розквітли айстри (ФОТО)
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У Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України розквітли тисячі айстр. Читайте далі та дізнайтеся подробиці цієї події!
Своє цвітіння розпочали осінні квіткові експозиції. У ботсаду звертають увагу на ділянку "Пори року", де наразі пишаються сорти колекції айстри однорічної. Цікаво, що у колекції є 164 сорти світової та української селекції, а понад 15 з цих сортів вивели саме у ботсаду.
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Зазначають, що цьогоріч виростити розсаду у березні було дуже складно, адже столиця України потерпала від обстрілів. Також це спричинило зниження температури в теплицях до рівня вуличної.
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