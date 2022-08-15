У мережі показали, як у Ботсаду столиці розквітли айстри (ФОТО)

У Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України розквітли тисячі айстр. Читайте далі та дізнайтеся подробиці цієї події!

Своє цвітіння розпочали осінні квіткові експозиції. У ботсаду звертають увагу на ділянку "Пори року", де наразі пишаються сорти колекції айстри однорічної. Цікаво, що у колекції є 164 сорти світової та української селекції, а понад 15 з цих сортів вивели саме у ботсаду.

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Зазначають, що цьогоріч виростити розсаду у березні було дуже складно, адже столиця України потерпала від обстрілів. Також це спричинило зниження температури в теплицях до рівня вуличної.

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