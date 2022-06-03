У мережі показали, як під Києвом квітне лавандове поле

У "Добропарку", що розташований під Києвом, зараз квітне лаванда. Охочі можуть відвідати це поле. Дивіться неймовірні знимки!

Біля села Мотижин по Житомирській трасі розташований "Добропарк", де вже розпочали підготовку до сезону лаванди.

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На 4 локаціях, які разом мають площу у 6 гектарів лавандового поля, висадили 60 тисяч кущів та 6 різних сортів лаванди. Ці рослини вже адаптовані під український клімат.

Від 15 червня парк працюватиме щодня з 9:00 до 19:30.

Дивіться на ці ніжні фіолетово-сині барви літа:

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