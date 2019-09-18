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У мережі показали унікальний український автобус-кабріолет

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ЛАЗ-699Р - фото 1
ЛАЗ-699Р / wheelsage

Навряд чи до цього моменту хтось міг бачити такий львівський автобус з відкритим верхом. Саме такий ЛАЗ-699Р ще недавно працював у місті атомників – Десногорську, поблизу Смоленської АЕС. Рідкісний український автобус здивував усіх своїм оновленим зовнішнім виглядом.

Крім зрізаного жорсткого даху, ця машина має додаткові поздовжні поручні вздовж бортів, такі є практично у всіх відкритих екскурсійних автобусах. Вони потрібні для безпеки пасажирів. Однак з якихось причин власник позбавив свій автомобіль брезентового даху, який може дуже стати в пригоді у погану погоду.

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У мережі показали унікальний український автобус-кабріолет - фото 355779

Зараз відкриті екскурсійні автобуси випускають спеціальні кузовні ательє на базі серійних моделей. Як правило, це двоповерхові автобуси для зручності. Так, верхня відкрита палуба у них буває виконана у двох варіаціях – з боковим склінням і без нього. Часто є м'який розсувний дах, хоча в негоду можна просто спуститися на перший поверх.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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