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Легендарний український ЛуАЗ перетворили в ефектний позашляховик

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ЛуАЗ-969 - фото 1
ЛуАЗ-969 / all-auto

У мережі показали старенький автомобіль ЛуАЗ, який переробили в сильний пікап. Таку модель під так званий "Гелік" переробляють досить часто.

Люди вважають, що в деяких випадках купувати новий автомобіль не так вигідно, як переробити старий під новий. До того ж, модернізація старих машин перетворилася уже в справжню професію. І в цей раз народні умільці вирішили, що старенький автомобіль вже не актуальний сьогодні і переробили модель ЛуАЗ-969 під дуже крутий пікап. Його назвали Poacher.

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ЛуАЗ-969 перетворили на пікап - фото 355272
ЛуАЗ-969 перетворили на пікап

Автомобіль подовжили і перетворили в чотиридверний пікап. Дах став жорстким, хоча оббитий тканиною. Також розширено колісні арки, встановлені нові решітки радіатора і передній бампер від ІЖ-2126. У салоні з'явилися нові сидіння, замінені кермо і передня панель. Шумоізоляція салону посилена, з'явилася навіть камера заднього виду. Загалом, машина вийшла на славу. Вона виглядає так, ніби вийшла з конвеєра зовсім недавно.

Легендарний український ЛуАЗ перетворили в ефектний позашляховик - фото 355269

Легендарний український ЛуАЗ перетворили в ефектний позашляховик - фото 355270

Легендарний український ЛуАЗ перетворили в ефектний позашляховик - фото 355271

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Джерело: topgir
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