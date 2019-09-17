Старий Запорожець перетворили на ефектний спорткар: фото

Власник цього ЗАЗ-968М явно був у захваті від середньомоторних суперкарів минулих років. І ось прийшов час втілити свою мрію в реальність. Причому за основу майбутньої машини він взяв свій старенький Запорожець.

Серед оригінальних деталей Запорожця залишилися тільки двері, лобове скло і фари. Все інше було кардинально перероблено. Кузов перетворили в двомісне купе – задню частину даху зрізали і подовжили її ефектними боковими плавниками. Задню стінку кабіни прикрашає невелике вертикальне віконце у стилі багатьох суперкарів.

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ЗАЗ-968М також отримав подовжену на 11 см колісну базу. Зроблено це не просто так – двигун змістили вперед. В результаті машина вийшла середньомоторною.

Якщо говорити про двомісний салон, то тут, перш за все, привертає увагу нова приладова панель з натурального дерева. Перед очима у водія красуються п'ять ефектних циферблатів щитка приладів і кермо з товстим ободом.

Машину продають за 11 тисяч доларів.

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