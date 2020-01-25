Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію

  • 38
Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію - фото 1

У США зібрали неймовірну колекцію українських автобусів ЛАЗ, причому вся робота була пророблена однією людиною. Правда, йдеться не про справжні експонати, а масштабні моделі.

Унікальну колекцію ЛАЗів зібрав українець Роман Грудінін. Зараз він живе в Америці і працює в американському підрозділі Volvo, тоді як раніше він працював на Львівському автобусному заводі.

І ще: У США злодії викрали колеса з новенького Chevrolet Corvette: відеофакт

Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію - фото 382073

Судячи з фотографій, які з'явилися у Facebook, колекція налічує десятки різних моделей: машини серії ЛАЗ-Україна, ЛАЗ-699, ЛАЗ-699Р Турист, ЛАЗ-4207, NeoLAZ-12 та ін. Масштаби – найрізноманітніші, а самі моделі – від високо деталізованих то звичайних макетів.

Вся експозиція розташована в одній кімнаті, при цьому, крім самих машин, тут є довідкова література по ЛАЗах, оригінальні деталі від автобусів (на кшталт приладової панелі і керма) пам'ятні медалі, значки та поштові марки із символікою заводу. По центру розташований макет заводу ЛАЗ – з цехами і прибудинковими територіями. Не обійшлося також і без буднів Львівського автобусного заводу: в колекцію увійшли посвідчення співробітників підприємства, різні нагороди за досягнення, фотоальбоми і навіть таблички з дверей кабінетів.

Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію - фото 382065

Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію - фото 382066

Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію - фото 382067

Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію - фото 382068

Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію - фото 382069

Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію - фото 382070

Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію - фото 382071

Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію - фото 382072

Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію - фото 382074

Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію - фото 382075

Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію - фото 382076

Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію - фото 382077

Читайте також: В Україні змінять правила дорожнього руху: що чекає водіїв

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи
  • 19 cічня, 16:30
  • 1024
Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2020
  • Вчора, 12:27
  • 27531
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2041694
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології