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Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію
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У США зібрали неймовірну колекцію українських автобусів ЛАЗ, причому вся робота була пророблена однією людиною. Правда, йдеться не про справжні експонати, а масштабні моделі.
Унікальну колекцію ЛАЗів зібрав українець Роман Грудінін. Зараз він живе в Америці і працює в американському підрозділі Volvo, тоді як раніше він працював на Львівському автобусному заводі.
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Судячи з фотографій, які з'явилися у Facebook, колекція налічує десятки різних моделей: машини серії ЛАЗ-Україна, ЛАЗ-699, ЛАЗ-699Р Турист, ЛАЗ-4207, NeoLAZ-12 та ін. Масштаби – найрізноманітніші, а самі моделі – від високо деталізованих то звичайних макетів.
Вся експозиція розташована в одній кімнаті, при цьому, крім самих машин, тут є довідкова література по ЛАЗах, оригінальні деталі від автобусів (на кшталт приладової панелі і керма) пам'ятні медалі, значки та поштові марки із символікою заводу. По центру розташований макет заводу ЛАЗ – з цехами і прибудинковими територіями. Не обійшлося також і без буднів Львівського автобусного заводу: в колекцію увійшли посвідчення співробітників підприємства, різні нагороди за досягнення, фотоальбоми і навіть таблички з дверей кабінетів.
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