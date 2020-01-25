Багатії також не соромляться економити: в Україні вперше перевели на газ Bentley

Складно уявити, але розкіш теж буває економна. Багаті люди дуже часто дбайливо підходять до своїх витрат і це дозволяє їм зберегти свої статки. Схоже, що саме такий підхід у власника шикарного Bentley. Адже в цілях економії він зважився перевести свій автомобіль на газ.

Багаті люди також не соромляться економити. Нещодавно власник елітного Bentley Flying Spur зважився перевести на газ своє розкішне авто. Газове обладнання на автівку встановили на столичному СТО "Мотор-Газ". Фахівці цієї станції вже мають успішний досвід встановлення ГБО на дводверну Bentley Continental GT. Весь нюанс в тому, що на Continental GT встановлено такий же мотор, як на Flying Spur, потужний 6-літровий W-12 здвоєний турбо мотор.

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На такий потужний автомобіль як Flying Spur знадобилося встановити подвійний комплект газового обладнання. Два газові балони з'єднали між собою для підтримки стабільності тиску і встановили їх у багажнику. Великі розміри багажника Bentley тут стали в пригоді. Варто відзначити, що навіть після монтажу балонів обсяг багажника залишився чималим.

Також були проведені тести і з'ясувалося, що динаміка автомобіля збереглася і перехід з одного виду палива на інший зовсім не відчувається. Але економія тепер значна.

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