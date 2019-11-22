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Стелю Rolls-Royce Wraith прикрасили унікальною вишивкою

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Rolls-Royce Wraith - фото 1
Rolls-Royce Wraith / rambler

Компанія Rolls-Royce представила незвичайне купе Wraith, на стелі якого зробили унікальну вишивку за індивідуальним замовленням клієнта. Новинка отримала назву Falcon.

Елітне авто прикрашає складна вишивка із зображенням сапсана – найшвидшого і найспритнішого птаха на планеті.

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Фахівцям, які взялися за роботу, спочатку довелося тривалий час спостерігати за птахами цього виду. Майстри вивчали особливості фізіології і відтінки оперення сапсана. Для того, щоб вигляд птиці придбав більш суворого виду на ескізі змінили форму дзьоба і розріз очей. Довго підбирали кольори і в підсумку зупинилися на небесно-блакитній палітрі.

Роботу виконували філігранно, оскільки будь-який необережний рух і матеріал на стелі пішов би хвилями. В результаті умільці завдали 250 тисяч акуратних швів. На виконання замовлення їм знадобилося 30 днів. Роботу вже називають найскладнішою і найдетальнішою вишивкою в історії британської автомобільної марки.

Стелю Rolls-Royce Wraith прикрасили унікальною вишивкою - фото 369445

Стелю Rolls-Royce Wraith прикрасили унікальною вишивкою - фото 369446

Стелю Rolls-Royce Wraith прикрасили унікальною вишивкою - фото 369447

Стелю Rolls-Royce Wraith прикрасили унікальною вишивкою - фото 369448

Стелю Rolls-Royce Wraith прикрасили унікальною вишивкою - фото 369449

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Джерело: rambler
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