У мережі показали смартфон Xiaomi Mi Play

Смартфон Xiaomi Mi Play буде доступний у варіантах Dream Blue і Dawn Gold.

За день до анонсу в мережі з'явилися реальні фотографії нового смартфона Xiaomi Mi Play, які демонструють різні градієнтні варіанти забарвлення пристрою.

І ще: Xiaomi готує прошивку MIUI 11: які смартфони отримають оновлення

Якщо говорити точніше, то фотографії опублікував особисто президент Xiaomi Лін Бін (Lin Bin). Відомо, що крім чорного кольору смартфон буде доступний у варіантах Dream Blue і Dawn Gold, які і показані в цьому матеріалі. На фото видно тільки задню панель пристрою, де розташовуються здвоєна основна камера і дактилоскопічний датчик. Нагадаємо, анонс Xiaomi Mi Play відбудеться сьогодні, 24 грудня.

Останнім часом китайський виробник зачастив зі всілякими досягненнями. Зовсім недавно компанія встановила світові рекорди за одночасне відкриття понад 500 магазинів в Індії і створення свого логотипу з 9690 світлодіодних ламп, як найбільшої світлової мозаїки.

Читайте також: iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року