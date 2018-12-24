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У мережі показали смартфон Xiaomi Mi Play

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Анонс Xiaomi Mi Play відбудеться сьогодні, 24 грудня - фото 1
Анонс Xiaomi Mi Play відбудеться сьогодні, 24 грудня / AKKet

Смартфон Xiaomi Mi Play буде доступний у варіантах Dream Blue і Dawn Gold.

За день до анонсу в мережі з'явилися реальні фотографії нового смартфона Xiaomi Mi Play, які демонструють різні градієнтні варіанти забарвлення пристрою.

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Якщо говорити точніше, то фотографії опублікував особисто президент Xiaomi Лін Бін (Lin Bin). Відомо, що крім чорного кольору смартфон буде доступний у варіантах Dream Blue і Dawn Gold, які і показані в цьому матеріалі. На фото видно тільки задню панель пристрою, де розташовуються здвоєна основна камера і дактилоскопічний датчик. Нагадаємо, анонс Xiaomi Mi Play відбудеться сьогодні, 24 грудня.

У мережі показали смартфон Xiaomi Mi Play - фото 297320

У мережі показали смартфон Xiaomi Mi Play - фото 297321

У мережі показали смартфон Xiaomi Mi Play - фото 297322

Останнім часом китайський виробник зачастив зі всілякими досягненнями. Зовсім недавно компанія встановила світові рекорди за одночасне відкриття понад 500 магазинів в Індії і створення свого логотипу з 9690 світлодіодних ламп, як найбільшої світлової мозаїки.

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Джерело: androidworld
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