На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Xiaomi збирається встановити новий світовий рекорд
-
- 37
Під час презентації нового смартфона Mi Play 24 грудня компанія Xiaomi має намір вкотре потрапити до Книги рекордів Гіннесса.
Останнім часом китайський виробник зачастив зі всілякими досягненнями. Зовсім недавно компанія встановила світові рекорди за одночасне відкриття понад 500 магазинів в Індії і створення свого логотипу з 9690 світлодіодних ламп, як найбільшої світлової мозаїки.
І ще: Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі
Як повідомляється, анонс Mi Play повинен перетворитися на грандіозне шоу, під час якого засновник і глава Xiaomi Лей Цзюнь буде зі сцени демонструвати можливості новинки одночасно на тисячі смартфонах. Підготовка до заходу вже йде повним ходом, і в мережі з'явилася фотографія зі стіною з упаковок від Mi Play.
За наявними даними, Mi Play отримає 5,84-дюймовий Full HD-дисплей з краплеподібним вирізом, восьмиядерний процесор, до 6 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач до 128 ГБ, подвійну камеру на 12 Мп, 8-мегапіксельну фронталку, акумулятор на 3000 мАг і сканер відбитків пальців на зворотному боці.
Очікується, що смартфон буде коштувати не більше $ 300.
Читайте також: iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року
-
12:13Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
-
11:54Джин-тонік та лікування алкоголем: Супрун розповіла правду
-
11:52Дика краса Південної Америки: вражаючі фото
-
11:32У мережі показали смартфон Xiaomi Mi Play
-
11:16Як уникнути обмороження та переохолодження: поради медиків
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
10:55Уболівальник зробив пропозицію своїй дівчині під час матчу: зворушливе відео
-
10:32Зосереджений кіт у шапці Санти підкорив мережу
-
10:17Дівчина влаштувала відверті танці у автобусі і стала зіркою мережі: відео (18+)
-
09:54Діденко розповіла про погоду 31 грудня – 1 січня в Україні
-
09:31У Google Chrome виявили баг, що завантажує процесор на 100%
-
09:18Місіс Клаус: Ангел Victoria's Secret розбурхала мережу
-
08:58На Алясці білий ведмідь влаштував ігри з собакою: відео
-
08:34Рятувальники оголосили важливе попередження
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:18Xiaomi збирається встановити новий світовий рекорд
-
07:55Honda випустила унікальну машину для дітей
-
07:33Яку погоду очікувати в Україні 24 грудня
-
07:14Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 23 грудня
-
21:56Ідеальний дім для інтровертів посеред лісу: яскраві фото
-
21:31Медики назвали смаколик для здорових легень
-
20:51Роковий патруль: тизер супергеройського серіалу від DC
-
20:26Космічна ялинка підкорила мережу: фотофакт
-
19:51Белла Хадід у сяючому купальнику прикрасила відомий журнал
-
19:28Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото
-
12:13Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
-
09:54Діденко розповіла про погоду 31 грудня – 1 січня в Україні
-
07:14Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 23 грудня
-
20:26Космічна ялинка підкорила мережу: фотофакт
-
18:00Привітання з католицьким Різдвом 2018: поздоровлення і картинки
-
17:00Дівчина тижня: сексуальна Вендела Ліндблом, яка стала першою лисою моделлю Playboy (18+)
-
15:16ВІП Тернопіль – Вілледж Стайл: новий веселий кліп коміків підірвав мережу
-
12:45Найкращі серіали 2018 року, які варті уваги
-
09:21Берінчик впевнено нокаутував Крістобаля: дивіться відео
- 22 грудня
-
23:24Х-фактор 9: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі від 22-12-2018
-
21:53Чому Дантес прокинувся в ліжку з Олександром Педаном: огляд Instagram (18+)
-
19:00Х-фактор 9 сезон 17 випуск: дивитися онлайн прямий ефір 22-12-2018
-
18:30Берінчик – Крістобаль: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
17:05Картинки з Новим роком 2019: найкращі новорічні листівки і відкритки
-
14:33McDonald’s запустив сервіс доставки їжі: як замовити та скільки коштує
-
12:19Експерти вибрали найкращі весільні фото року
-
09:28Привітання з Днем ангела Анни: побажання і картинки на іменини
- 21 грудня
-
20:55Як скласти ідеальне новорічне меню: поради лікарів
-
18:20Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео
-
16:14Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
-
14:15Гід по стилю: корисні поради для бороданів
-
12:15Найкращі українські фільми 2018: кіноновинки року, які варто побачити
-
10:15Головну ялинку України визнали найкращою в Європі
-
07:34Мокрий сніг і потепління: погода 21 грудня в Україні
- 20 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 8 серія – дивитися онлайн фінал стрічки 20-12-2018