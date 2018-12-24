Xiaomi збирається встановити новий світовий рекорд

Під час презентації нового смартфона Mi Play 24 грудня компанія Xiaomi має намір вкотре потрапити до Книги рекордів Гіннесса.

Останнім часом китайський виробник зачастив зі всілякими досягненнями. Зовсім недавно компанія встановила світові рекорди за одночасне відкриття понад 500 магазинів в Індії і створення свого логотипу з 9690 світлодіодних ламп, як найбільшої світлової мозаїки.

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Як повідомляється, анонс Mi Play повинен перетворитися на грандіозне шоу, під час якого засновник і глава Xiaomi Лей Цзюнь буде зі сцени демонструвати можливості новинки одночасно на тисячі смартфонах. Підготовка до заходу вже йде повним ходом, і в мережі з'явилася фотографія зі стіною з упаковок від Mi Play.

Компанія 24 грудня представить новий смартфон Mi Play

За наявними даними, Mi Play отримає 5,84-дюймовий Full HD-дисплей з краплеподібним вирізом, восьмиядерний процесор, до 6 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач до 128 ГБ, подвійну камеру на 12 Мп, 8-мегапіксельну фронталку, акумулятор на 3000 мАг і сканер відбитків пальців на зворотному боці.

Очікується, що смартфон буде коштувати не більше $ 300.

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