Xiaomi готує прошивку MIUI 11: які смартфони отримають оновлення

У 2019 китайський виробник Xiaomi готує анонс наступної прошивки MIUI 11. Анонс ще не відбувся, але компанія вже озвучила список моделей смартфонів, які отримають офіційне оновлення.

У перелік потрапили гаджети Xiaomi, які були випущені за останні пару років. Оскільки MIUI 11 буде заснована як мінімум на Android 7.1, то у списку на оновлення потрапили моделі, апаратні частини яких підтримуються виробниками обладнання для них.

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Xiaomi готує прошивку MIUI 11

У результаті завантажити і встановити прошивку MIUI 11 на свої мобільні пристрої Xiaomi в 2019 році зможуть власники:

Redmi 6 Pro,

Redmi 6,

Redmi 6A,

Redmi S2,

Redmi 5,

Redmi Note 6 Pro,

Redmi Note 5,

Redmi Note 5A,

Redmi Note 4X (Qualcomm),

Redmi Note 4 (MediaTek),

Redmi 5 Plus,

Redmi 5A,

Redmi 4A,

Redmi 4X,

Redmi 4,

Redmi Pro,

Mi 5s,

Mi 5s Plus,

Mi Max 2,

Mi 8 Pro,

Mi 8,

Mi 8 Explorer Edition,

Mi 8 SE,

Mi 8 Lite,

Mi MIX 3,

Mi MIX 2S,

Mi MIX 2,

Mi MIX,

Mi Max 3,

Mi 6,

Mi 6X,

Mi Note 2

Mi 5.

Про особливості MIUI 11 поки нічого невідомо, але напевно виробник запровадить кілька нових можливостей, спрямованих на поліпшення користувацького досвіду при використанні мобільних пристроїв. Анонс нової прошивки очікується у першому кварталі 2019 року.

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