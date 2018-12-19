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Xiaomi готує прошивку MIUI 11: які смартфони отримають оновлення
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У 2019 китайський виробник Xiaomi готує анонс наступної прошивки MIUI 11. Анонс ще не відбувся, але компанія вже озвучила список моделей смартфонів, які отримають офіційне оновлення.
У перелік потрапили гаджети Xiaomi, які були випущені за останні пару років. Оскільки MIUI 11 буде заснована як мінімум на Android 7.1, то у списку на оновлення потрапили моделі, апаратні частини яких підтримуються виробниками обладнання для них.
І ще: Стали відомі характеристики нового смартфона Xiaomi
У результаті завантажити і встановити прошивку MIUI 11 на свої мобільні пристрої Xiaomi в 2019 році зможуть власники:
- Redmi 6 Pro,
- Redmi 6,
- Redmi 6A,
- Redmi S2,
- Redmi 5,
- Redmi Note 6 Pro,
- Redmi Note 5,
- Redmi Note 5A,
- Redmi Note 4X (Qualcomm),
- Redmi Note 4 (MediaTek),
- Redmi 5 Plus,
- Redmi 5A,
- Redmi 4A,
- Redmi 4X,
- Redmi 4,
- Redmi Pro,
- Mi 5s,
- Mi 5s Plus,
- Mi Max 2,
- Mi 8 Pro,
- Mi 8,
- Mi 8 Explorer Edition,
- Mi 8 SE,
- Mi 8 Lite,
- Mi MIX 3,
- Mi MIX 2S,
- Mi MIX 2,
- Mi MIX,
- Mi Max 3,
- Mi 6,
- Mi 6X,
- Mi Note 2
- Mi 5.
Про особливості MIUI 11 поки нічого невідомо, але напевно виробник запровадить кілька нових можливостей, спрямованих на поліпшення користувацького досвіду при використанні мобільних пристроїв. Анонс нової прошивки очікується у першому кварталі 2019 року.
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