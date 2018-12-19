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Xiaomi готує прошивку MIUI 11: які смартфони отримають оновлення

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Xiaomi MIUI 11 - фото 1
Xiaomi MIUI 11 / akket

У 2019 китайський виробник Xiaomi готує анонс наступної прошивки MIUI 11. Анонс ще не відбувся, але компанія вже озвучила список моделей смартфонів, які отримають офіційне оновлення.

У перелік потрапили гаджети Xiaomi, які були випущені за останні пару років. Оскільки MIUI 11 буде заснована як мінімум на Android 7.1, то у списку на оновлення потрапили моделі, апаратні частини яких підтримуються виробниками обладнання для них.

І ще: Стали відомі характеристики нового смартфона Xiaomi

Xiaomi готує прошивку MIUI 11 - фото 296145
Xiaomi готує прошивку MIUI 11

У результаті завантажити і встановити прошивку MIUI 11 на свої мобільні пристрої Xiaomi в 2019 році зможуть власники:

  • Redmi 6 Pro,
  • Redmi 6,
  • Redmi 6A,
  • Redmi S2,
  • Redmi 5,
  • Redmi Note 6 Pro,
  • Redmi Note 5,
  • Redmi Note 5A,
  • Redmi Note 4X (Qualcomm),
  • Redmi Note 4 (MediaTek),
  • Redmi 5 Plus,
  • Redmi 5A,
  • Redmi 4A,
  • Redmi 4X,
  • Redmi 4,
  • Redmi Pro,
  • Mi 5s,
  • Mi 5s Plus,
  • Mi Max 2,
  • Mi 8 Pro,
  • Mi 8,
  • Mi 8 Explorer Edition,
  • Mi 8 SE,
  • Mi 8 Lite,
  • Mi MIX 3,
  • Mi MIX 2S,
  • Mi MIX 2,
  • Mi MIX,
  • Mi Max 3,
  • Mi 6,
  • Mi 6X,
  • Mi Note 2
  • Mi 5.

Про особливості MIUI 11 поки нічого невідомо, але напевно виробник запровадить кілька нових можливостей, спрямованих на поліпшення користувацького досвіду при використанні мобільних пристроїв. Анонс нової прошивки очікується у першому кварталі 2019 року.

Читайте також: Xiaomi Mi A1 отримав фінальну версію Android 9.0 Pie

Джерело: akket
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