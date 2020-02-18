У мережі показали секретні концепти Bugatti: раніше їх не бачив ніхто

У мережі опублікували офіційні рендери концептів Bugatti, що залишалися засекреченими протягом декількох років. Зображення датуються 2015 роком і демонструють три моделі: 1500-сильний передньомоторний GT Rembrandt, спідстер Veyron Barchetta і купе Atlantic.

У моделі Bugatti GT Rembrandt, названої на честь молодшого брата Етторе Бугатті, Рембрандта, мав бути встановлений 8,0-літровий двигун W16. Причому, не ззаду, а спереду. Заявлена ​​потужність – 1500 кінських сил. Зовні концепт нагадує найдорожчий автомобіль у лінійці Bugatti – La Voiture Noire за 11 мільйонів євро. У обох гіперкарів схожий дизайн з поздовжнім "гребенем" через весь кузов і стилізованими "віконцями" на кормі.

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Купе Atlantic могли б показати у 2015 році на Конкурсі елегантності Пеббл-Біч. Однак тоді навколо Volkswagen розгорівся дизельний скандал через махінації з показниками шкідливих викидів, і концерну, якому належить Bugatti, довелося відмовитися від багатьох проєктів задля скорочення витрат на тлі гігантських штрафів і компенсацій.

Концепт – сучасна інтерпретація на тему класичного Type 57SC Atlantic, який випускався у період з 1934 по 1940 роки. Atlantic міг отримати мотор меншого обсягу, ніж у Veyron – найімовірніше, V8 з подвійним турбонаддувом.

Третя серія рендерів присвячена спідстеру Veyron Barchetta, екстремальному варіанту гіперкара Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse. Однак і цьому проєкту не судилося втілитися в життя.

Раніше французький автовиробник оголосив 2020 рік "роком Bugatti" і пообіцяв представити нову модель. За однією з версій, мова йде про серійний варіант згаданого La Voiture Noire. Гіперкар оснащений восьмициліндровим двигуном з чотирма турбонагнітачами, а його потужність складає 1500 кінських сил і 1600 Нм крутного моменту. За неофіційними даними, на розгін від 0 до 100 кілометрів на годину La Voiture Noire потрібно менш як 2,4 секунди.

Крім цього, в Женеві можуть показати ще один різновид Chiron. Версія з приставкою R отримає фіксоване антикрило і, можливо, перекаліброване шасі.

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