Що очікує на водія з брудними номерними знаками: пояснення експертів

Зима – підступна пора року, коли вас може підвести не лише двигун і гума, а й номерні знаки. Розповідаємо, що на вас очікує, якщо ви вперто їздитимете містом з брудними дорожніми знаками.

Експерти наголошують на тому, що забруднені номерні знаки – підстава для зупинки, а також тимчасового затримання вашого автомобіля співробітниками поліції.

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Загалом, водіям забороняється керувати транспортним засобом із забрудненими номерними знаками, що не дає змоги чітко визначити символи з відстані 20 метрів.

Що буде з водієм, якщо його зупинять співробітники Нацполіції?

Якщо відповідне порушення ви вчинили вперше, то на вас накладуть штраф у розмірі 170 гривень. Повторне порушення протягом одного року загрожує вам або штрафом у розмірі 255 гривень або громадськими роботами на строк від 11 до 40 годин. При цьому, у вас можуть вилучити транспортний засіб.

Навіть якщо на номерних знаках не читається хоча б один символ, є ймовірність накладення штрафу.

На що звернути увагу при затриманні

Підставою для накладення штрафу може бути фото- або відеофіксація номерних знаків інспектором на відстані 20 метрів. Вона й має довести, що символи номерних знаків не видно через забруднення. Також мають провести відповідні заміри цієї відстані.

Якщо ж відповідних доказів у інспектора немає – штраф потрібно оскаржувати, адже при повторному аналогічному порушенні ваше авто мають право тимчасово затримати!

Бережіть себе та пам'ятайте про свої права та обов'язки. Якщо ж ви не встигаєте відправитися на автомийку, то приділіть бодай кілька хвилин на миття номерів, аби не довелося платити штраф.

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