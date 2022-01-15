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У мережі показали рендери нового "бюджетного" iPhone SE (2022)
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Інсайдер під ніком Xleaks7, який раніше опублікував кілька витоків, що підтвердилися, спільно з порталом TenTechReview показав рендери третього покоління смартфона iPhone SE. Судячи з усього, апарат отримає дизайн, що вже став класичним.
Якщо дані інсайдера підтвердяться, iPhone SE (2022) виявиться повною копією випущеного у 2018 iPhone XR. У нього буде екран з вирізом під Face ID, корпус із круглими гранями й одна основна камера, пише видання Gizchina.
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Цікаво, що iPhone SE третього покоління має бути компактнішим за iPhone XR – 138,4 x 67,3 x 7,3 мм проти 150,9 x 75,7 x 8,3 мм. Крім того, діагональ екрану складе 5,69 дюйма, натомість у моделі 2018 він 6,1-дюймовий. Таким чином, новий SE буде трохи більший за 5,4-дюймовий iPhone 13 mini.
За чутками, iPhone SE (2022) може отримати процесор A15 Bionic із підтримкою 5G. Такий же чип встановлений в iPhone 13. Про інші характеристики поки що нічого не повідомляється. Презентація смартфона очікується вже навесні.
Раніше техноблогер Зак Нельсон підбив підсумки минулого року, склавши список найміцніших гаджетів, які були перевірені ним під час краштестів. Крім того, він виділив в окремі номінації найтендітніші та вразливі моделі, а також неординарні пристрої з інноваційними рішеннями. У його рейтинг також потрапив смартфон від Apple.
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