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У мережі показали рендери нового "бюджетного" iPhone SE (2022)

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Так може виглядати iPhone SE (2022) - фото 1
Так може виглядати iPhone SE (2022)

Інсайдер під ніком Xleaks7, який раніше опублікував кілька витоків, що підтвердилися, спільно з порталом TenTechReview показав рендери третього покоління смартфона iPhone SE. Судячи з усього, апарат отримає дизайн, що вже став класичним.

Якщо дані інсайдера підтвердяться, iPhone SE (2022) виявиться повною копією випущеного у 2018 iPhone XR. У нього буде екран з вирізом під Face ID, корпус із круглими гранями й одна основна камера, пише видання Gizchina.

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Цікаво, що iPhone SE третього покоління має бути компактнішим за iPhone XR – 138,4 x 67,3 x 7,3 мм проти 150,9 x 75,7 x 8,3 мм. Крім того, діагональ екрану складе 5,69 дюйма, натомість у моделі 2018 він 6,1-дюймовий. Таким чином, новий SE буде трохи більший за 5,4-дюймовий iPhone 13 mini.

У мережі показали рендери нового 'бюджетного' iPhone SE (2022) - фото 492269

За чутками, iPhone SE (2022) може отримати процесор A15 Bionic із підтримкою 5G. Такий же чип встановлений в iPhone 13. Про інші характеристики поки що нічого не повідомляється. Презентація смартфона очікується вже навесні.

У мережі показали рендери нового 'бюджетного' iPhone SE (2022) - фото 492268

Раніше техноблогер Зак Нельсон підбив підсумки минулого року, склавши список найміцніших гаджетів, які були перевірені ним під час краштестів. Крім того, він виділив в окремі номінації найтендітніші та вразливі моделі, а також неординарні пристрої з інноваційними рішеннями. У його рейтинг також потрапив смартфон від Apple.

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