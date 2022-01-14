Інсайдери розкрили вартість Samsung Galaxy S22 і Tab S8 напередодні анонсу

До анонсу нових гаджетів Samsung залишилося не так уже й багато часу. Тож інсайдери опублікували у мережі ціни на нові планшети та флагманські смартфони Samsung. Причому джерело, що розкрило вартість Galaxy Tab S8, назвало колірні варіанти корпусу та конфігурацію пам'яті всіх моделей лінійки.

Щодо цін на смартфони Samsung, що готуються до випуску, мережеві інформатори мають не надто гарні новини. Про це повідомляє видання Phone Arena.

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Samsung Galaxy S22 надійде у продаж за ціною від $899, найдоступніша версія Galaxy S22+ обійдеться покупцям у $1099, а цінник топової моделі серії стартує з позначки $1299. А це означає, що гаджети подорожчали у порівнянні з попередниками.

Нова лінійка планшетів Samsung Galaxy Tab S8 включатиме три моделі, і кожна з них буде доступна у двох варіантах бездротового зв'язку: тільки з Wi-Fi, а також з підтримкою мереж 5G. Дві молодші версії лінійки – Galaxy Tab S8 та Tab S8+ вийдуть у кольорах Grey, Silver та Pink Gold, а Tab S8 Ultra на старті продажів буде доступна лише в одному колірному варіанті корпусу – Silver.

Згідно з джерелом, ціни на нові планшети Samsung становитимуть:

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi, 8/128 ГБ) – близько $800

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi, 8/256 ГБ) – близько $850

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi, 5G, 8/128 ГБ) – близько $960

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi, 5G, 8/256 ГБ) – близько $1020

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi, 8/128 ГБ) – близько $1020

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi, 8/256 ГБ) – близько $1080

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi, 5G, 8/128 ГБ) – близько $1200

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi, 5G, 8/256 ГБ) – близько $1260

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi, 8/128 ГБ) – близько $1200

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi, 5G, 8/128 ГБ) – близько $1380

Про ціни модифікацій планшета Galaxy Tab S8 Ultra з 12 ГБ оперативної пам'яті, а також накопичувачем на 256 або 512 ГБ, поки що нічого не відомо.

За попередньою інформацією, новинки Samsung нам покажуть у лютому. Ми ж нагадаємо, що раніше Samsung представив смартфон Galaxy S21 FE. Новинка надійде у продаж на більшості ринків 11 січня, вартість базової конфігурації з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті у США склала 700 доларів, у Європі – 750 євро.

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