У мережі показали концепт Honor 70 Pro з величезною камерою: відео

Буквально місяць тому були представлені Honor 60 і 60 Pro, але користувачі мережі уже чекають на наступні моделі. Так, відомий автор концептів HoiINDI пофантазував на тему того, як може у майбутньому виглядати Honor 70 Pro.

HoiINDI вважає, що оскільки Honor 60 Pro оснащується вигнутим екраном, то цей формат збережеться і в майбутній моделі. А своїм баченням новинки він поділився на відео, яке виклав у мережу.

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Нікуди не подінеться й отвір під селфі-камеру. Зверху розташовані решітка динаміка, додаткові мікрофони та роз'єм для навушників. Знизу також розташовані другий динамік, порт USB Type-C і лоток для SIM-карт.

Особливу увагу дизайнер приділив блоку камер на задній стороні. Він має овальну форму та охоплює чотири модулі, один з яких оснащений телескопічним об'єктивом. Там же розташований лазерний автофокус, спалах та інші датчики.

На правій стороні смартфона – кнопка живлення білого кольору, над якою можна побачити клавішу регулювання гучності. На лівому боці нічого не передбачено.

І хоча дизайнер явно надихався наявними моделями смартфонів Honor, насправді Honor 70 Pro може вийти зовсім іншим. Яким – побачимо уже наприкінці цього року, якщо виробник не змістить своїх планів.

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