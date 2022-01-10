"Руйнівник" смартфонів назвав найміцніший гаджет 2021 року

Техноблогер Зак Нельсон підбив підсумки минулого року, склавши список найміцніших гаджетів, які були перевірені ним під час краштестів. Крім того, він виділив в окремі номінації найтендітніші та вразливі моделі, а також неординарні пристрої з інноваційними рішеннями.

Звання найзахищенішого смартфона 2021-о автор і ведучий YouTube-каналу JerryRigEverything присудив моделі Kyocera Duraforce Ultra 5G. Живучий апарат оснащений корпусом з прогумованими вставками, не боїться падінь та впливу води, а його дисплей прикритий склом із сапфіровим напиленням, стійким до подряпин.

Це цікаво: 10 найпотужніших смартфонів кінця 2021 року за версією AnTuTu: рейтинг

Розчаруванням року для блогера стали геймерські ASUS ROG Phone 5 та Lenovo Legion Phone Duel 2. Обидва вони не витримали тесту на згинання, як і Carbon 1 Mark II у вуглепластиковому корпусі.

Гаджетом з найвищим рівнем ремонтопридатності став Fairphone 4, а смартфоном, в якому найпростіше поміняти дисплей, Нельсон назвав Google Pixel 6. Найпроблемнішим у ремонті став iPhone 13 Pro Max – його конструкція містить велику кількість гвинтів різного розміру. Крім того, головний біль власнику пристрою може додати і скляна задня кришка, заміна якої обходиться в круглу суму.

В окрему номінацію Нельсон виніс гнучку розкладачку Samsung Galaxy Flip3. Вона отримала звання найінноваційнішого пристрою минулого року. Нарешті, Lenovo Legion Duel 2, що провалив тест, одночасно став апаратом з найбільш видовищною начинкою.

Читайте також: Журналісти порівняли камери Galaxy Nexus та Pixel 6: між ними різниця у 10 років