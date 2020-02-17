У мережі показали перший пожежний електрокар: ефектні фото

У мережі показали електричну пожежну машину, яка активно функціонує в Голлівуді. Високотехнологічний концепт Rosenbauer CFT був показаний шанувальникам тільки у 2016 році. Електрокар був створений найбільшим виробником пожежних авто в Австрії.

Після закінчення туру по Європі електрокар був переправлений через океан, щоб стати на службу в пожежній станції поблизу Сан-Франциско, в окрузі Менло Парк. В останній момент угода зірвалася. Можливо, місцевий пожежний департамент не знайшов для цього коштів. Вантажівка оцінювалася у 1,1 мільйона доларів.

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Однак, машину не викинули на смітник. Її придбали в Голлівуді. Більш того, незабаром Rosenbauer CFT буде не єдиним пожежним електрокаром там. Так, місцеві пожежні станції отримають 82 таких електрокари.

Варто відзначити, що пожежники отримають свої електрокари не в первозданному вигляді, але в покращеному. Наприклад, авто будуть оснащувати спеціальним обладнанням, визначеним департаментом. Одним з поліпшених компонентів стануть батарея на 100 кіловат-годин і дизельний мотор BMW як електрогенератор.

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