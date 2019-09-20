У мережі показали незвичайний кабріолет Land Rover Defender

Не встигла компанія Land Rover представити відроджений позашляховик Defender, як в мережі вже з'явилося кілька цікавих рендерних модифікацій новинки.

Цього разу польські дизайнери з X-Tomi Design пофантазували на тему автомобіля для урочистих армійських заходів.

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Першою на ринок вийде середня модифікація Land Rover Defender з індексом 110. Слідом за нею з'явиться укорочена тридверна версія Defender 90. Британський автовиробник вже заявив, що пікапа на базі п'ятидверного Defender в доступному для огляду майбутньому не буде. А як щодо кабріолета?

Дизайнери X-Tomi Design представили рендер відкритої версії Defender 90. Автомобіль цілком міг би стати в пригоді лідеру однієї з африканських країн для участі у військових парадах та урочистих церемоніях. На випадок дощу у кабріолета є м'який складаний верх. До речі, в минулому Land Rover вже випускав відкриті версії Defender з м'яким верхом, тому відроджена модель виглядає цілком органічно. Зацініть!

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