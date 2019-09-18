Китайці показали конкурента Range Rover Velar

Китайська марка Bestune, що випускає преміум-кросовери, презентувала середньорозмірний позашляховик T99. Новинка розроблена своїми силами: платформа, двигун і трансмісія зроблені в Піднебесній. Козир T99 – сучасний інтер'єр з трьома сенсорними дисплеями.

За габаритами Bestune T99 порівнюється з Velar: в довжину китайський позашляховик досягає 4800 міліметрів, в ширину – 1915 міліметрів, у висоту – 1685 міліметрів.

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Конструктивно новинка з Піднебесної простіша за пропорційні кросовери: привід тільки передній, двигун і трансмісія безальтернативні. Під капотом 2,0-літрова "турбочетвірка" потужністю у 224 кінських сили (340 Нм крутного моменту), відома по позашляховику Hongqi HS5, коробка передач 8-ступенева автоматична, розроблена в Китаї.

Лінійка моделей фірми Bestune поки складається з трьох моделей, і T99 – флагман. В ієрархії FAW бренд Bestune поступається по престижу тільки марці Hongqi, що виробляє автомобілі для вищих посадових осіб КНР.

Усередині Bestune T99 зустрічає парою 12-дюймових дисплеїв, об'єднаних в єдину консоль – один являє собою електронну панель приладів, другий відповідає за медіасистему. На рівні колін є компактний сенсорний екран, який "завідує" допоміжними функціями, наприклад, кліматичної установкою. Виробник стверджує, що медіасистема T99 розуміє голосові команди.

Хоча в Bestune T99 передбачено три варіанти оформлення салону – звичайний, "люксовий" і "спорт" – варіативність в інтер'єрі досягається тільки аксесуарами та декором.

На внутрішньому ринку Bestune T99 з'явиться в продажу до кінця вересня. Ціни поки не оголошені, немає ясності і про експортні перспективи новинки.

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