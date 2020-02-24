У мережі показали найнезвичайніший двоповерховий автобус

Попри те, що кабріолети не дуже практичні, не можна заперечувати, що їзда на машині з відкритим верхом приносить масу задоволення. Відчуття вітру і блакитне небо над головою створюють особливий настрій. Тож американець побудував незвичайний двоповерховий автобус, керувати яким можна з даху.

Проте у кабріолетів є й свої недоліки, наприклад, невеликий багажник або тісний салон. А що робити, якщо ви захочете взяти з собою в подорож всю свою сім'ю? Ренді Грабб з Орегона досить незвично підійшов до вирішення цієї проблеми і побудував двоповерховий кабріолет, точніше, автодім. Ідея такого автомобіля, який отримав назву Decoliner, навіяна фантастичними коміксами про Флеша Гордона. А дизайн машини виконаний в стилі ар-деко.

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Але найбільш незвичайна особливість Decoliner полягає не в його дизайні, а в оригінальній конструкції рульового управління. Вести Decoliner можна як звичним способом з салону, так і забравшись на його дах.

Проєкт обійшовся Ренді Граббу у 100 тисяч доларів і 18 місяців копіткої праці. Основою для створення машини послужив кемпер GMC 1973 року. Унікальна конструкція викликала великий інтерес і принесла її творцю хороший дохід. Decoliner відправився до свого нового власника за пів мільйона доларів.

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