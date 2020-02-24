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Легендарний Hot Wheels випустив іграшковий Cybertruck на радіокеруванні: фото
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Бренд Hot Wheels, що належить виробнику дитячих іграшок Mattel, випустив міні-версію електропікапа Cybertruck компанії Tesla. Тож якщо вже хочеться свій футуристичний електричний пікап, але ти не Ілон Маск та й 40 тисяч доларів немає, – це ідеальний варіант для вас.
Електропікап Tesla Cybertruck за кілька місяців став одним із найбільш упізнаваних автомобілів у світі. Футуристичний дизайн, безліч мемів, саморобні репліки на YouTube – все це призвело до того, що з моменту анонсу люди попередньо замовляють у середньому близько 6 тисяч таких пікапів у день. А загальна кількість попередніх замовлень перевищила 500 тисяч.
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Але є проблема – поки електропікап є тільки в Ілона Маска, який роз'їжджає на ньому по Каліфорнії. Решті доведеться почекати як мінімум до 2022 року, коли буде готова перша партія. Та й ціна на Cybertruck починається від 40 тисяч доларів.
Але американський виробник іграшкових автомобілів Hot Wheels зробив модель електропікапа на радіоуправлінні. Розмір моделі – 1 до 10, маленький Cybertruck здатний розвивати швидкість 40 км/год. Пікап можна розібрати та вивчити те, що всередині, а на вікнах залишили ефект розбитого скла – відсилка до презентації у листопаді 2019 року.
Вартість моделі – 400 доларів. Також є мініатюрна 1/64 версія за 20 доларів. Обидва автомобілі з'являться в продажу до католицького Різдва 2020 року.
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