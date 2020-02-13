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У мережі показали найбезглуздіший лайфхак з кавою: відео

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Що не варто робити з кавою - фото 1
Що не варто робити з кавою

В інтернеті є чимало різноманітних лайфхаків, які насправді забирають багато часу та ресурсів, а не дозволяють щось швидко зробити. Але цей ролик з кавою вирізняється через те, що є абсолютно не корисним. Не повторюйте таке вдома.

На платформі Reddit користувач з ніком LeahCreams поділився безглуздим лайфхаком для фанатів кави, який швидко піднявся у топи платформи. За 6 годин запис побачили понад 30 тисяч осіб, а ще більш як 800 залишили коментарі.

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"Скористайтесь цим простим трюком", – зазначив автор. Але, як і в більшості "лайфхаків", що мають спростити життя, ця порада дивна і підходить мало кому. Коментатори ж почали жартувати, що це частина кето-дієти (відмова від вуглеводів та вживання продуктів з високим вмістом жирів).

"Люди додають масло до кави, і ось чому...Бо вони бісові ідіоти".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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