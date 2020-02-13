У мережі знайшли найкращу "валентинку" для самотніх водіїв: фото

І поки частина світу готується до святкування найромантичнішого дня у році, то самотні люди не вважають День Валентина чимось особливим. Зате про них турбуються на дорогах. Як – дивіться далі.

На платформі Reddit користувач з ніком LittleGoyard поділився фото на дорозі, яке швидко підіймається у трендах. За лічені години допис побачили понад 21 тисяча осіб, а ще більше сотню коментарів. А все тому. що на знімку можна побачити найкращу "валентинку" для самотніх водіїв.

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"Нема другої половинки? Твій ремінь безпеки підтримає тебе", – йдеться на рекламному щиті. Коментатори зізнались, що потребують це гасло ще десь, а хтось відзначив, що воно засмучує самотніх власників мотоциклів.

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