Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

У мережі знайшли найкращу "валентинку" для самотніх водіїв: фото

  • 164
Валентинка для водіїв - фото 1
Валентинка для водіїв

І поки частина світу готується до святкування найромантичнішого дня у році, то самотні люди не вважають День Валентина чимось особливим. Зате про них турбуються на дорогах. Як – дивіться далі.

На платформі Reddit користувач з ніком LittleGoyard поділився фото на дорозі, яке швидко підіймається у трендах. За лічені години допис побачили понад 21 тисяча осіб, а ще більше сотню коментарів. А все тому. що на знімку можна побачити найкращу "валентинку" для самотніх водіїв.

І ще: Pornhub запустив сервіс валентинок, в якому кожен може отримати привітання від порнозірки

"Нема другої половинки? Твій ремінь безпеки підтримає тебе", – йдеться на рекламному щиті. Коментатори зізнались, що потребують це гасло ще десь, а хтось відзначив, що воно засмучує самотніх власників мотоциклів.

Reminder to put a seatbelt on from r/wholesomememes

Читайте також: Геть пательні та мультиварки: найкращі подарунки коханій на День Святого Валентина

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Днем святого Валентина 2020: побажання для закоханих
  • 11 лютого, 16:19
  • 78357
Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу
  • 11 лютого, 11:00
  • 354
ТЕСТ: Вгадай фільм з Дженніфер Еністон по фото
  • 11 лютого, 14:15
  • 1225
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл