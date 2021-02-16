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У мережі показали місто-привид з безліччю покинутих машин: атмосферні фото
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На сторінці британської реставраційної майстерні Landbeasts Automobile Classica в Facebook опублікували фото міста-примари, де автомобілі стоять непорушно з 1974 року. Однак нічого з цього міста вивезти не можна.
Річ у тому, що всі ці автомобілі й інша техніка розташовані в місті Фамагусті, на Кіпрі. Район Вароша до літа 1974 року був одним з популярних курортів. Через наплив туристів у місті було побудовано багато готелів і туристичних об'єктів, особливо багато їх було у Вароші. Тут любили відпочивати знаменитості.
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Але 20 липня 1974 року турецька армія вдерлася на Кіпр, а 15 серпня турки зайняли Фамагусту. В результаті цих дій країна виявилася розколотою на дві частини: грецьку і турецьку.
Причиною, через яку Вароша залишається покинутою територією, є резолюція Ради безпеки ООН, прийнята в травні 1984 року. Відповідно до цього документа, "спроби заселення будь-якої частини кварталу цього району будь-ким, крім їхніх жителів, неприпустимі".
В результаті у Вароші досі збереглася велика кількість автомобільної та іншої техніки. Є тут навіть автосалон компанії Toyota, де можна побачити популярні моделі 70-х років. Та й на вулицях є на що подивитися.
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