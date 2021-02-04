Це місто у Туреччині очистять від нових будівель заради туристів

У турецькому місті Мардін на південному сході країни збираються прибрати 240 будівель, що псують вигляд на історичний центр. Таким чином влада хоче залучити більше туристів.

Міністерство навколишнього середовища та урбанізації Туреччини направило кошти губернаторству Мардіна на знесення будівель: 10 мільйонів лір (1,3 млн доларів).

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Губернатор Мардіна Махмут Демірташ заявив, що вони почали інтенсивну роботу щодо усунення видів, що псують силует історичних фактур. З 2012 року в Мардін щорічно приїжджає понад 2 мільйони туристів. Відразу після пандемії їх кількість досягла 5-6 мільйонів.

Президент Асоціації захисту та збереження цінностей Мардіна Мехмет Бешир Гюнеш повідомив, що після руйнування зайвих об'єктів місто знайде свій істинний силует, схожий на музей просто неба. Найбільше скарг надходило на нові будівлі, які псували атмосферу старого міста. У Старому Мардіні є одна вулиця. Закутки там брудні і запущені. Влада сподівається, що після "розчищення" туристи стануть активніше відвідувати цю частину міста.

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