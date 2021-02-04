На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Це місто у Туреччині очистять від нових будівель заради туристів
-
- 1
У турецькому місті Мардін на південному сході країни збираються прибрати 240 будівель, що псують вигляд на історичний центр. Таким чином влада хоче залучити більше туристів.
Міністерство навколишнього середовища та урбанізації Туреччини направило кошти губернаторству Мардіна на знесення будівель: 10 мільйонів лір (1,3 млн доларів).
І ще: У Туреччині знайшли унікальний скелет віком 8500 років
Губернатор Мардіна Махмут Демірташ заявив, що вони почали інтенсивну роботу щодо усунення видів, що псують силует історичних фактур. З 2012 року в Мардін щорічно приїжджає понад 2 мільйони туристів. Відразу після пандемії їх кількість досягла 5-6 мільйонів.
Президент Асоціації захисту та збереження цінностей Мардіна Мехмет Бешир Гюнеш повідомив, що після руйнування зайвих об'єктів місто знайде свій істинний силует, схожий на музей просто неба. Найбільше скарг надходило на нові будівлі, які псували атмосферу старого міста. У Старому Мардіні є одна вулиця. Закутки там брудні і запущені. Влада сподівається, що після "розчищення" туристи стануть активніше відвідувати цю частину міста.
Це цікаво: У Туреччині знайшли підводний човен "втраченого флоту Гітлера": фото
-
15:17Це місто у Туреччині очистять від нових будівель заради туристів
-
14:48Відома головна фішка першого електромобіля від Apple
-
14:17SOWA – Сам на Сам: слухайте драйвовий ремікс співачки, який змушує танцювати
-
13:46Олена Кравець показала, як виглядала на своєму весіллі
-
13:202020 рік став найгіршим в історії туризму: статистика
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
12:51Золотий глобус 2021: оголошено всіх номінантів престижної премії
-
12:355 головних ознак токсичних стосунків
-
12:19Як зробити ідеальне селфі у дзеркалі: лайфхак блогерки підкорює TikTok
-
11:50Привітання з ювілеєм 100 років: гарні вірші, смс, проза і картинки
-
11:19Коронавірус в Україні: у МОЗ назвали точну дату старту вакцинації
-
10:52Популярна фітоняшка роздяглась в Instagram (фото 18+)
-
10:20Рятувальники оголосили важливе попередження для українців
-
09:54Як соціальна ізоляція впливає на шкідливі звички
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 лютого
-
08:54Не для читання: чому на карантині люди масово купують книжки
-
08:29Учені назвали простий напій довголіття
-
07:59У США створили безпілотний електричний автобус на 40 пасажирів
-
07:33Ця звичка може зробити вашу чашку кави шкідливою
-
07:17Погода в Україні 4 лютого: дощі та сильний вітер
- 03 лютого
-
21:48Блогер зібрав найбільшу у світі PlayStation 5: вона обійшлася йому у 70 тисяч доларів
-
21:214 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Євробачення 2021: в якому форматі пройде пісенний конкурс у Роттердамі
-
20:20Сексуальні та без комплексів: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
12:51Золотий глобус 2021: оголошено всіх номінантів престижної премії
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 лютого
-
07:17Погода в Україні 4 лютого: дощі та сильний вітер
- 03 лютого
-
20:20Сексуальні та без комплексів: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
18:13Гороскоп на 4 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:30Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото
-
12:54Швидкий психологічний тест: виберіть дім на картинці
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 лютого
-
07:13Відомий біохакер розповідає, чому відмова від сніданку продовжує тривалість життя
- 02 лютого
-
20:50Надто товста: ця дівчина стала гарячою фітоняшкою після розлучення (18+)
-
18:18Гороскоп на 3 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:11Графік мрії: в Іспанії почнуть тестувати 4-денний робочий тиждень
-
15:15Ретроградний Меркурій у лютому: як уникнути неприємностей у цей час
-
13:15Улюблені пісні Кузьми Скрябіна з 90-х, які варто послухати ще раз
-
11:32Привітання з Днем ангела Інни: вірші, проза і картинки на іменини
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
07:17Погода в Україні 2 лютого: де буде найхолодніше
- 01 лютого
-
20:51Як швидко заснути: прості поради
-
18:19Швидкий тест: виберіть кулю та отримайте передбачення
-
14:50Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото
-
12:22У мережі показали, як відкрити автомобіль, якщо забув ключ в салоні: відео
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
08:50Голос країни 11 сезон 2 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:17Погода в Україні 1 лютого: прогноз на понеділок по містах
- 31 січня
-
21:53Дівчина тижня: секс-символ UFC Пейдж Ванзант, яка обожнює тренуватися голяка (18+)