Пара перетворила шкільний автобус у дім мрії на колесах (фото)

Пара вирішила дати друге життя старенькому шкільному автобусу, і сьогодні це повноцінний дім на колесах, який викликає захват!

Будинки можуть бути різних розмірів та форм, але найбільш функціональним є саме помешкання на колесах, адже вони мають на невеликий площі все, що потрібно для життя. А ще приємним бонусом є мандрівки у будь-який час.

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Тому не дивна, що молода пара Кеті Меріскаль та Крістін Салдана вирішила зробили власний дім на колесах. Спершу вони придбали звичайний шкільний автобус Crown Coach 1988 року, який обійшовся у $7,500. І з цього почався нелегкий шлях до того, щоб старенький транспорт став комфортним місцем для життя.

instagram.com/adelita_buslife

instagram.com/adelita_buslife

Парі пощастило, що більшість меблів виготовили на замовлення у їхньої родини, яка володіє меблевим бізнесом. Тож вони проєктували все на свій смак і з нуля.

instagram.com/adelita_buslife

instagram.com/adelita_buslife

До слова, у будиночку є все, що необхідно для життя: простора вітальня, кухня, ванна, спальня, гардеробна та зона для водія – і все це на 27 метрах квадратних. Звісно ж, підключена електрика та водопостачання. Зацініть!

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