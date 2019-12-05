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Головна ялинка України: дата, коли засяє новорічне дерево в Києві

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новорічна ялинка у Києві - фото 1
новорічна ялинка у Києві

Новорічні свята вже на носі, то ж і відповідні підготування розпочато – у Києві ставлять головну ялинку країни. Читайте далі та дізнайтеся, коли буде готове новорічне дерево столиці.

Територія від Софіївської площі до Михайлівського собору буде епіцентром святкового настрою: новорічна ялинка, сцени, ярмарок з ятками, концерти тощо.

І ще: 5 справ, які потрібно зробити до кінця року

Новорічна київська ялинка традиційно стоятиме на Софіївській площі. Збирати, монтувати та прикрашати дерево почали ще 30 листопада. Повністю ялинку планують підготувати за один-два тижні. Офіційне відкриття відбудеться 19 грудня, у День святого Миколая.

Головна ялинка України буде складена з декількох сотень інших невеликих дерев. В основному це сосни та ялинки. Усі вони збираються та закріплюються разом на металевому каркасі. Раніше новорічні дерева привозили із Закарпаття та Івано-Франківщини, а цьогоріч вперше долучилася Житомирщина.

Перший етап збирання вже добігає кінця і ялинку починають прикрашати. Декор буде виконаний у жовтих, золотих, червоних кольорах. На ялинці буде яскрава гірлянда та приблизно 750 іграшок, які виконані в етнічних мотивах.

Головна ялинка України: дата, коли засяє новорічне дерево в Києві - фото 372267

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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