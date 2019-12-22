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Кларксон вибрав найкращі і найгірші автомобілі 2019 року

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Suzuki Jimny теж подобається Кларксону - фото 1
Suzuki Jimny теж подобається Кларксону

Ведучий шоу The Grand Tour Джеремі Кларксон вибрав найкращі та найгірші автомобілі року, що минає. У список потрапили хот-хетчі, суперкари, позашляховики та несподівано компактвен Peugeot Rifter.

Кларксону сподобався Audi R8 V10 perfomance quattro, тому що за кермом купе, за його словами, розумієш, що саме таким і повинен бути суперкар: гучним, швидким і зовсім неекологічним.

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У ТОПі ведучого Audi R8 V10 - фото 375473
У ТОПі ведучого Audi R8 V10

Позашляховик Suzuki Jimny, як і раніше, погано управляється і гальмує, але усмішка до вух у тих, хто гарцює по бездоріжжю на машині забезпечена. Їзду на хот-хетчі Renault Megane RS Trophy Кларксон порівняв з "катанням на американських гірках під кислотою".

Несподівано в списку найкращих машин року виявився Peugeot Rifter GT Line. Вен сподобався Кларксону легким кермом, малим радіусом розвороту та м'якою підвіскою – він проїхав по лежачому поліцейському і не помітив цього.

Peugeot Rifter GT Line теж потрапив до рейтингу - фото 375474
Peugeot Rifter GT Line теж потрапив до рейтингу

У перелік машин, які розчарували Кларксон, потрапили BMW X5 xDrive 30d M Sport (через занадто складну та недопрацьовану електроніку), Audi TTS Roadster (бо занадто гучна і трясе) та нова Toyota GR Supra (вона нічим не краща за BMW Z4 або Toyota GT 86).

У жовтні Кларксон вибрав "Найкращий суперкар року" (ним став Ferrari 488 Pista) і "Найкращий народний автомобіль". Цього звання удостоївся Bentley Continental GT V8 з 4,0-літровою "бітурбовісімкою" потужністю 550 кінських сил (770 Нм).

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Джерело: Motor
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