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У мережі новий челендж зі зголюванням брів

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Челендж з бровами - фото 1
Челендж з бровами / mirror

В інтернеті набирає обертів новий тренд, у якому дівчата зголюють частину брів. Навіщо вони це роблять?

Жінки намагаються стати схожими на американську супермодель Кендалл Дженнер.

І ще: Сексуальна Кендалл Дженнер показала публіці свої сідниці (фото)

Для цього вони зголюють куточки брів. Безліч таких роликів з'явилося в соціальній мережі TikTok. Таким вдосконаленням дівчата хочуть домогтися "лисячого погляду", який часто використовує у своїх образах Кендалл Дженнер. Багато дівчат після цієї процедури розчаровуються в результаті, а дехто навіть погрожує позиватися до суду.

@jessicaluxee

watch my last video then watch this one, flop or not? #foxeye #foxeyechallenge #microbladedeyebrows #fyp #awkwardmoments

♬ Something For Your M.I.N.D. - Superorganism
@megannn8000

Fox eye challenge(forgot to film me shaving them) #greenscreen #foxeye #WhatWouldHarleyDo #nbaentrance #mepracticing #januaryfails #fox #fyp#foxeyes

♬ Queen of Disaster - greywaterloser
@camamill

I just couldn’t resist to try the fox eye thing #duet #jumanjichallenge #foryou #fyp #foryoupage #foxeyechallenge #foxeye

♬ The Office (Main Theme) - TV Sounds Unlimited

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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