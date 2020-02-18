У мережі новий челендж зі зголюванням брів

В інтернеті набирає обертів новий тренд, у якому дівчата зголюють частину брів. Навіщо вони це роблять?

Жінки намагаються стати схожими на американську супермодель Кендалл Дженнер.

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Для цього вони зголюють куточки брів. Безліч таких роликів з'явилося в соціальній мережі TikTok. Таким вдосконаленням дівчата хочуть домогтися "лисячого погляду", який часто використовує у своїх образах Кендалл Дженнер. Багато дівчат після цієї процедури розчаровуються в результаті, а дехто навіть погрожує позиватися до суду.

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