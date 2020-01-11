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Не такі ідеальні форми: Кайлі Дженнер упіймали на фотошопі

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Кайлі Дженнер фотошорить світлини - фото 1
Кайлі Дженнер фотошорить світлини / instagram.com/kyliejenner

Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер виявилась не таку ідеальною, як хоче себе показати. У мережі упіймали зірку на зловживанні фоторедакторами.

22-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись різними проєктами, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 157 мільйонів підписників. І поки фанати засипають її компліментами, то уважні користувачі з акаунту celebface виявили сліди фоторедакторів. Саме на цій сторінці часто з'являються фото зірок до і після, а також зблизька.

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А от Кайлі полюбляє робити свою фігуру яскравіше вираженою, зменшуючи талію та руки. Відзначимо, що у зірки й так доволі нетипові форми, але й цього їй мало.

Не такі ідеальні форми: Кайлі Дженнер упіймали на фотошопі - фото 379173

Не такі ідеальні форми: Кайлі Дженнер упіймали на фотошопі - фото 379174

Не такі ідеальні форми: Кайлі Дженнер упіймали на фотошопі - фото 379177

Не такі ідеальні форми: Кайлі Дженнер упіймали на фотошопі - фото 379178

Джерело всіх фото: instagram.com/celebface

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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