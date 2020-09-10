У мережі набуває популярності мем про те, як змінилися побачення у 2020 році

Як карантин вплинув на побачення та розвиток стосунків

Видання Man Repeller представило нову схему розвитку стосунків у 2020 році. Художниця Ліана Флік намалювала паралельні лінії часу для наочного порівняння "до" і "після" карантину. Просто гляньте, наскільки все змінилось.

На думку авторів схеми, раніше шкала побачень була передбачуванішою та розміреною, з дотриманням певних етапів. Наприклад, після другого побачення іде третє, а потім – знайомство з друзями, обговорення душевних травм і зустріч з батьками.

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Натомість карантин став причиною появи у пар великої перерви, після якого вони зустрічаються і відразу з'їжджаються, а далі події розгортаються у кілька разів швидше. Так, ніби пара прагне надолужити згаяне.

Закохані встигають влаштувати заручини та відкласти весілля, задуматися про те, щоб розійтися, а потім зійтися знову.

Нагадаємо, що на початку вересня Мішель Обама розкрила секрет щасливих довгострокових стосунків, а також висловилася проти додатків для знайомств на кшталт Tinder.

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