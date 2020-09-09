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Як партнери впливають на цілі один одного
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Якщо вам здається, що стосунки мають вплив на формування ваших цілей, то вам геть зовсім не здається. Саме цьому науковці присвятили дослідження. Читайте, що вони виявили.
Довгострокові стосунки призводять до впливу партнерів на цілі один одного. При цьому цей ефект спостерігається незалежно від статі, віку і тривалості самих стосунків. До такого висновку прийшли вчені з Базельського університету, дослідивши понад 450 пар.
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Представники факультету психології планували оцінити взаємозв'язок постановки й уникнення певних цілей у парах у короткостроковій і довгостроковій перспективі. Учасники розповідали, як протягом дня вони ділилися з партнером новим досвідом або намагалися уникати конфліктів. Потім проводився аналіз того, як ця інформація впливала на цілі другого учасника процесу.
Реєстрація цілей виконувалася на щоденній основі двох двотижневих періодів. Інтервал між вимірами становив 10-12 місяців. Дослідження опублікували в The Journal of Gerontology.
Результати показали, що уникнення конфліктів або неприємних емоцій одним партнером призводить до такої ж поведінки у другого. При цьому спостерігається залежність і в протилежній ситуації. Коли один партнер намагається вирости над собою, отримати новий досвід, другий повторює цю стратегію.
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