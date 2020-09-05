Мішель Обама розкрила секрет щасливого шлюбу

Мішель Обама поділилася секретом створення міцних стосунків і тривалого шлюбу. Про досвід вона розповіла у своєму подкасті на Spotify, гостем якого став комік Конан О'Брайен.

Колишня перша леді США порівняла пошуки партнера зі створенням баскетбольної команди.

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"Якщо представляти стосунки як команду, у неї увійдуть люди, з якими ви хотіли б перемогти, тому там повинні бути сильні гравці, правильно? – заявила Мішель Обама. – Ви не хочете, щоб були слабкі ланки або невдахи. Також усі учасники команди повинні вміти переключатися між завданнями: як у баскетболі немає гравців, які тільки ведуть, тільки закидають м'ячі або тільки стоять у захисті".

Мішель Обама порівняла стосунки з грою у баскетбол / gettyimages

За словами Мішель Обами, у партнери вона вибрала найкращого гравця: "Я вийшла заміж за Леброна (легендарний баскетболіст з "Лос-Анджелес Лейкерс"), мою версію Джеймса Леброна". При цьому, зазначила вона, навіть сильний гравець не застрахований від промахів.

"Були моменти, коли я хотіла викинути Барака з вікна, – зізналася дружина експрезидента. – І я кажу це, тому що емоції дійсно іноді зашкалюють. Але це не означає, що потрібно йти. Ми з Бараком пережили багато за наш шлюб, але у нас дуже міцні стосунки. І якби я здалася і кинула їх у складні часи, я не змогла б насолодитися нашими щасливими моментами".

Мішель зізналась, що Барак Обама добряче бісив її / gettyimages

Мішель Обама також порекомендувала відмовитися від додатків для знайомств на кшталт Tinder, оскільки вони пропонують легкий, але не працюючий спосіб вирішення проблеми.

"Хочете щось побудувати з кимось? Немає чарівного способу, окрім як знайти елементарний підхід до людини, бути чесним з нею у своїх почуттях, ходити на побачення з серйозними намірами, будувати спільні плани, знову зустрічатися і спостерігати за розвитком стосунків, а потім будувати спільне життя", – підкреслила Мішель Обама.

Нагадаємо, що Мішель та Барак Обами одружилися у 1992 році. Щасливе подружжя виховує двох донечок і не стомлюється показувати на власному прикладі, якими можуть бути справжні сімейні стосунки.

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