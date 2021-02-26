Ксенія Мішина заінтригувала новиною про свою вагітність

Відома актриса, зірка серіалу "Кріпосна", а також перша українська "Холостячка" країни Ксенія Мішина заінтригувала своєю "вагітністю".

Шанувальники вже неодноразово запитували знаменитість, коли вони з Олександром Еллертом планують дітей і чи не вагітна Ксенія зараз.

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Тепер цим питанням поцікавився у актриси Потап на зйомках нового проєкту "Ліпсінк Батл", що наступного місяця вийде на екрани. Ведучий шоу запитав у Мішиної, чи не вагітна вона, але Ксенія заінтригувала глядачів своєю відповіддю. Знаменитість сказала, що незабаром покаже фотосесію, в якій будуть розкриті всі карти.

Варто відзначити, що раніше в одному з інтерв'ю Ксенія Мішина розповіла, що планує в майбутньому народити ще одну дитину. Вона зазначила, що хоче дівчинку, а її коханий Олександр Еллерт мріє про близнюків. І актрисі це подобається, хоч вона і вважає цю ідею божевільною.

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