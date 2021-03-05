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Фіналіст Холостячки розповів, як пережив відмову Ксенії Мішиної: відео

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Ксюша і Олексій - фото 1
Ксюша і Олексій / Instagram

Бізнесмен Олексій Тригубенко, який не отримав від Ксенії Мішиної заповітне "так" у фіналі проєкту "Холостячка", розповів, як переніс її відмову.

Олексій Тригубенко став улюбленцем проєкту, багато жінок сподівалися, що саме його вибере Ксенія в фіналі, але актриса вибрала іншого.

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У програмі "Зоряний шлях" Олексій розповів, що відчував у той момент: "Ну, такий біль, порожнеча, відчуття втрати чогось, тому що ти сильно вкладаєш, поринаєш в ці стосунки... Є тільки ти, ці стосунки, і твої почуття", – зазначив бізнесмен.

Фіналіст проєкту нелегко сприйняв і переживав її відмову і боявся, щоб з часом йому не стало ще гірше. Але свою любов, турботу і теплоту він віддавав близьким людям, і саме сім'я допомогла Олексію впоратися з нерозділеним коханням. Тригубенко зазначив, що не тримає образу на Ксенію Мішину і бажає їм з Еллертом гармонійних стосунків, але не стежить за їх життям і відписався від актриси в Instagram.

Зараз він готовий абсолютно до нових відносин і розповів про свої типажі дівчат:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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