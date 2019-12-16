У мережі показали найкращу будівлю 2019 року: ефектні кадри

Публічна бібліотека в Тільбурзі (місто і громада в Нідерландах) стала найкрасивішою будівлею 2019 року за версією World Architecture Festival. Ця премія вважається найбільшою професійною нагородою для архітекторів. Фестиваль проводиться щороку з 2008 року. Журі відбирає "найкращих" в 15 номінаціях.

Проєкт бібліотеки Тільбурга розробили в бюро Civic, Braaksma & Roos і Petra Blaisse. Використовували будівлю колишнього локомотивного ангара. Простір успішно переобладнали в публічний культурний центр з екологічною системою опалення. Вся площа розділена на зони, які нагріваються окремо і тільки в моменти, коли в них є люди. Крім класичної бібліотеки, там організували лекційні зали, коворкінг і спеціальні "лабораторії".

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"Архітектори створили об'єкт, де різні люди можуть зустрічатися для різних цілей – в цьому сенсі будівлю можна назвати соціальним конденсатором. Тут є простори різних розмірів, що дає можливість як для спільного, так і для особистого використання", – відзначили члени журі WAF.

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