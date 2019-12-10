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Архітектори створили райський дім біля озера в Бразилії

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Ідеальний дім в Бразилії - фото 1
Ідеальний дім в Бразилії / Celso Brando

Одноповерховий будиночок в Бразилії створили спеціально для людей, які прагнуть втекти від стрімкого ритму міста та наблизитись до природи. І виглядає він, як райський шматочок!

Архітектурна студія Gaudenzi Arquitetura звела в "імператорському місті Бразилії" ідеальний будинок на березі озера з видом на розкішну природу. Помешкання у Петрополісі розмішується на висоті у 1137 метрів над рівнем моря і має всього один поверх.

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Однак це зовсім не робить його невеличким, адже споруда розділена на дві частини відкритим простором зі сходами: для власника райського дому і для його сина. Тому насправді це два незалежні будиночки в одному стилі, які з'єднує відпочинкова зона з барбекю, пічкою, галереєю та вітальнею з каміном. На нижньому поверсі можна також знайти тренажерний зал, музично-проєкційну кімнату, кілька господарських приміщень та сауну. Але особлива краса навколо, адже вид відкривається на чудову природу та озеро.

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Архітектори створили райський дім біля озера в Бразилії - фото 373346

Архітектори створили райський дім біля озера в Бразилії - фото 373347

Архітектори створили райський дім біля озера в Бразилії - фото 373348

Архітектори створили райський дім біля озера в Бразилії - фото 373349

Архітектори створили райський дім біля озера в Бразилії - фото 373350

Архітектори створили райський дім біля озера в Бразилії - фото 373351

Архітектори створили райський дім біля озера в Бразилії - фото 373352

Архітектори створили райський дім біля озера в Бразилії - фото 373353

Архітектори створили райський дім біля озера в Бразилії - фото 373354

Архітектори створили райський дім біля озера в Бразилії - фото 373355

Архітектори створили райський дім біля озера в Бразилії - фото 373356

Архітектори створили райський дім біля озера в Бразилії - фото 373357

Джерело всіх фото: Celso Brando

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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