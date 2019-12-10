Архітектори створили райський дім біля озера в Бразилії

Одноповерховий будиночок в Бразилії створили спеціально для людей, які прагнуть втекти від стрімкого ритму міста та наблизитись до природи. І виглядає він, як райський шматочок!

Архітектурна студія Gaudenzi Arquitetura звела в "імператорському місті Бразилії" ідеальний будинок на березі озера з видом на розкішну природу. Помешкання у Петрополісі розмішується на висоті у 1137 метрів над рівнем моря і має всього один поверх.

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Однак це зовсім не робить його невеличким, адже споруда розділена на дві частини відкритим простором зі сходами: для власника райського дому і для його сина. Тому насправді це два незалежні будиночки в одному стилі, які з'єднує відпочинкова зона з барбекю, пічкою, галереєю та вітальнею з каміном. На нижньому поверсі можна також знайти тренажерний зал, музично-проєкційну кімнату, кілька господарських приміщень та сауну. Але особлива краса навколо, адже вид відкривається на чудову природу та озеро.

Джерело всіх фото: Celso Brando

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