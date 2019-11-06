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У Маямі Біч з'явився ідеальний дім, який дивує своїм виглядом: фото

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Невзичайний дім у Маямі - фото 1
Невзичайний дім у Маямі / Casey Kelbaugh

Архітектори зуміли створити ідеальне помешкання для сучасних людей, яке вражає дизайном і використовує сонячне тепло. Зацініть!

Студія Christian Wassmann ще у 2015 році наблизилась до ідеї екологічного помешкання, яке б використовувало сонце для підтримки комфортного життя. Тому архітектори зробили реальним проєкт будівлі у Маямі Біч під назвою Sun Path House. Це триповерховий будиночок, який має в основі бетонну спіраль, що додає родзинки вигляду. На першому поверсі є їдальня та обідня зона, на другому – спальня та ванна, а на третьому – зона відпочинку.

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По периметру будівля має скляні вікна, тому максимально збирає все сонячне світло і тепло. Водночас стіни не пропускають вітер, тому створюється доволі комфортна атмосфера.

У Маямі Біч з'явився ідеальний дім, який дивує своїм виглядом: фото - фото 366327

У Маямі Біч з'явився ідеальний дім, який дивує своїм виглядом: фото - фото 366328

У Маямі Біч з'явився ідеальний дім, який дивує своїм виглядом: фото - фото 366329

У Маямі Біч з'явився ідеальний дім, який дивує своїм виглядом: фото - фото 366330

У Маямі Біч з'явився ідеальний дім, який дивує своїм виглядом: фото - фото 366331

У Маямі Біч з'явився ідеальний дім, який дивує своїм виглядом: фото - фото 366332

У Маямі Біч з'явився ідеальний дім, який дивує своїм виглядом: фото - фото 366333

У Маямі Біч з'явився ідеальний дім, який дивує своїм виглядом: фото - фото 366334

У Маямі Біч з'явився ідеальний дім, який дивує своїм виглядом: фото - фото 366335

У Маямі Біч з'явився ідеальний дім, який дивує своїм виглядом: фото - фото 366336

У Маямі Біч з'явився ідеальний дім, який дивує своїм виглядом: фото - фото 366337

У Маямі Біч з'явився ідеальний дім, який дивує своїм виглядом: фото - фото 366338

У Маямі Біч з'явився ідеальний дім, який дивує своїм виглядом: фото - фото 366339

У Маямі Біч з'явився ідеальний дім, який дивує своїм виглядом: фото - фото 366340

Автор всіх фото: Casey Kelbaugh

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Джерело: coolhouses
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