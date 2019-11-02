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Від ренесансу до сьогодні: як змінювався інтер'єр вітальні за 600 років

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Як змінювалась мода на вітальню - фото 1
Як змінювалась мода на вітальню

Дизайнери вирішили показати, як за останні 600 років змінювалась мода на вітальню. ВІд помпезних люстр та штор до мінімалістичних кольорів та сучасного мистецтва. Виглядає доволі круто!

Дизайнери з сайту HomeAdvisor створили незвичайний проєкт, у якому показали, як виглядали дуже стильні вітальні від 15 століття і до сьогодні. Абсолютно кожен інтер'єр було створено з нуля, покладаючись на тренди тих століть.

І ще: Дизайнер звів дім своєї мрії з вантажних контейнерів (фото)

Ренессанс (1400 — 1600)

Від ренесансу до сьогодні: як змінювався інтер'єр вітальні за 600 років - фото 365519

Барокко (1590 — 1725)

Від ренесансу до сьогодні: як змінювався інтер'єр вітальні за 600 років - фото 365520

Рококо (1720 — 1780)

Від ренесансу до сьогодні: як змінювався інтер'єр вітальні за 600 років - фото 365521

Неокласицизм (1780 — 1880)

Від ренесансу до сьогодні: як змінювався інтер'єр вітальні за 600 років - фото 365522

Мистецтво та ремесла (1860 — 1910)

Від ренесансу до сьогодні: як змінювався інтер'єр вітальні за 600 років - фото 365524

Ар-нуво (1890 – 1920)

Від ренесансу до сьогодні: як змінювався інтер'єр вітальні за 600 років - фото 365525

Ар-деко (1920 – 1960)

Від ренесансу до сьогодні: як змінювався інтер'єр вітальні за 600 років - фото 365526

Модернізм (1880 – 1940)

Від ренесансу до сьогодні: як змінювався інтер'єр вітальні за 600 років - фото 365527

Баухаус (1919 – 1934)

Від ренесансу до сьогодні: як змінювався інтер'єр вітальні за 600 років - фото 365528

Модерн середини століття (1930 – до сьогодні)

Від ренесансу до сьогодні: як змінювався інтер'єр вітальні за 600 років - фото 365529

Постмодерн (1978 – до сьогодні)

Від ренесансу до сьогодні: як змінювався інтер'єр вітальні за 600 років - фото 365530

Сучасний стиль (1980-е – до сьогодні)

Від ренесансу до сьогодні: як змінювався інтер'єр вітальні за 600 років - фото 365531

А ще всі зміни можна оцінити на відео:

Читайте також: У Гонконзі побудували церкву-хмарочос: споруда вражає

Джерело: lifehacker
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