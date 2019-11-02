Від ренесансу до сьогодні: як змінювався інтер'єр вітальні за 600 років

Дизайнери вирішили показати, як за останні 600 років змінювалась мода на вітальню. ВІд помпезних люстр та штор до мінімалістичних кольорів та сучасного мистецтва. Виглядає доволі круто!

Дизайнери з сайту HomeAdvisor створили незвичайний проєкт, у якому показали, як виглядали дуже стильні вітальні від 15 століття і до сьогодні. Абсолютно кожен інтер'єр було створено з нуля, покладаючись на тренди тих століть.

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Ренессанс (1400 — 1600)

Барокко (1590 — 1725)

Рококо (1720 — 1780)

Неокласицизм (1780 — 1880)

Мистецтво та ремесла (1860 — 1910)

Ар-нуво (1890 – 1920)

Ар-деко (1920 – 1960)

Модернізм (1880 – 1940)

Баухаус (1919 – 1934)

Модерн середини століття (1930 – до сьогодні)

Постмодерн (1978 – до сьогодні)

Сучасний стиль (1980-е – до сьогодні)

А ще всі зміни можна оцінити на відео:

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