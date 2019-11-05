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У Беверлі Хіллз виставили на продаж будинок зі скелетом динозавра: ефектні фото

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Будинок з динозавром - фото 1
Будинок з динозавром / hypebeast

Агентство нерухомості RE виставило на продаж розкішний маєток в Беверлі Хіллз, яке називається Будинок з динозавром. Заявлена вартість дому площею понад 1000 кв метрів – 38 мільйонів доларів.

У Будинку з динозавром є 5 спалень, 9 ванних кімнат, під'їзна дорога довжиною у 304 м, фітнес-студія, сауна, парна кімната, 12-місний домашній кінотеатр, 25-метровий басейн, мармуровий камін і 600 пляшок вина у винному погребі.

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Але найцікавіше в цьому будинку – це справжній скелет аллозавра, що доповнює інтер'єр. Аллозаври – хижі динозаври епохи юрського періоду, що жили 155-145 млн років тому. Дорослі особини досягали 8,5 м в довжину і 3,5 м у висоту. Скелет є частиною колекції власника будинку. Автором дизайну маєтку став італійський архітектор Лоренцо Кашино.

У Беверлі Хіллз виставили на продаж будинок зі скелетом динозавра: ефектні фото - фото 365860

У Беверлі Хіллз виставили на продаж будинок зі скелетом динозавра: ефектні фото - фото 365861

У Беверлі Хіллз виставили на продаж будинок зі скелетом динозавра: ефектні фото - фото 365862

У Беверлі Хіллз виставили на продаж будинок зі скелетом динозавра: ефектні фото - фото 365863

У Беверлі Хіллз виставили на продаж будинок зі скелетом динозавра: ефектні фото - фото 365864

У Беверлі Хіллз виставили на продаж будинок зі скелетом динозавра: ефектні фото - фото 365865

У Беверлі Хіллз виставили на продаж будинок зі скелетом динозавра: ефектні фото - фото 365866

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Джерело: hypebeast
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