У Беверлі Хіллз виставили на продаж будинок зі скелетом динозавра: ефектні фото

Агентство нерухомості RE виставило на продаж розкішний маєток в Беверлі Хіллз, яке називається Будинок з динозавром. Заявлена вартість дому площею понад 1000 кв метрів – 38 мільйонів доларів.

У Будинку з динозавром є 5 спалень, 9 ванних кімнат, під'їзна дорога довжиною у 304 м, фітнес-студія, сауна, парна кімната, 12-місний домашній кінотеатр, 25-метровий басейн, мармуровий камін і 600 пляшок вина у винному погребі.

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Але найцікавіше в цьому будинку – це справжній скелет аллозавра, що доповнює інтер'єр. Аллозаври – хижі динозаври епохи юрського періоду, що жили 155-145 млн років тому. Дорослі особини досягали 8,5 м в довжину і 3,5 м у висоту. Скелет є частиною колекції власника будинку. Автором дизайну маєтку став італійський архітектор Лоренцо Кашино.

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