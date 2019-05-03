У Манчестер Сіті вирішили долю Зінченка

Українець Олександр Зінченко підписав новий контракт з "Манчестер Сіті". Що пообіцяли українцю?

22-річний український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко найближчими годинами підпише новий контракт із командою.

І ще: Рішення УЄФА щодо Мораеса: чи зарахують збірній України технічні поразки

Про це "Манчестер Сіті" офіційно оголосить за декілька днів. Українець займе місце у стартовому складі клубу. Нагадаємо, що дійсний контракт Зінченка з "Манчестер Сіті" закінчується у червні 2020 року. А у цьому сезоні Зінченко провів за команду 26 матчів, забив 1 гол і зробив 5 асистів.

Що чекає на Зінченка у новому сезоні

На честь Міжнародного дня танцю, який щорічно відзначають 29 квітня, на сторінці МанСіті в Twitter опублікували танець українця Зінченка, який отримав бурю захоплених коментарів шанувальників клубу.

Читайте також: Як на думку журналістів 90-х мав би виглядати Девід Бекхем у 2020: епічний фотошоп