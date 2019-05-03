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У Манчестер Сіті вирішили долю Зінченка

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Олександр Зінченко у Манчестер Сіті - фото 1
Олександр Зінченко у Манчестер Сіті / 1927.kiev

Українець Олександр Зінченко підписав новий контракт з "Манчестер Сіті". Що пообіцяли українцю?

22-річний український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко найближчими годинами підпише новий контракт із командою.

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Про це "Манчестер Сіті" офіційно оголосить за декілька днів. Українець займе місце у стартовому складі клубу. Нагадаємо, що дійсний контракт Зінченка з "Манчестер Сіті" закінчується у червні 2020 року. А у цьому сезоні Зінченко провів за команду 26 матчів, забив 1 гол і зробив 5 асистів.

Що чекає на Зінченка у новому сезоні - фото 325449
Що чекає на Зінченка у новому сезоні

На честь Міжнародного дня танцю, який щорічно відзначають 29 квітня, на сторінці МанСіті в Twitter опублікували танець українця Зінченка, який отримав бурю захоплених коментарів шанувальників клубу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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