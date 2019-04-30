Зінченко влаштував запальні танці в Англії: смішне відео

Зірковий українець Манчестер Сіті Олександр Зінченко продовжує тішити фанатів не тільки яскравою грою на полі, але й кумедними відео. Зацініть одне з таких!

22-річний український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко взяв участь у святкуванні Міжнародного дня танцю, який щорічно відзначають 29-го квітня.

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Відео з танцюючим Зінченко опублікував навіть офіційний твіттер Манчестер Сіті. У цьому сезоні Зінченко провів за "городян" 26 матчів, в яких забив 1 м'яч і віддав 5 асистів.

Фінал Кубка Англії між Манчестер Сіті і Уотфордом відбудеться 18-го травня, а експерти вже починають підбивати підсумки і визначати найкращих футболістів турніру.

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