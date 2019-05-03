Рішення УЄФА щодо Мораеса: чи зарахують збірній України технічні поразки

Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА ухвалив рішення щодо правомірності виступів натуралізованого Жуніора Мораеса за збірну України в матчах відбору на Євро 2020 проти Португалії та Люксембургу.

Як повідомив президент ФФУ Андрій Павелко, УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України. Таким чином, скарги Португалії і Люксембургу щодо порушення правил натуралізації бразильця, відхилені.

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Мораес брав участь в матчах відбору на Євро 2020 збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1), які відбулися 22 і 25 березня 2019 року відповідно. Результат цих поєдинків залишиться незмінним: за рішенням УЄФА, підопічним Андрія Шевченка не загрожує зарахування технічних поразок. Тож "синьо-жовті" продовжують очолювати групу В з нічиєю та перемогою.

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