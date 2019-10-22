Як змінилися Швейцарські Альпи за останні сто років

Фотографії альпійських льодовиків, зроблені небайдужими дослідниками в діапазоні 100 років. Результат порівняння дійсно жахає!

Танення льодовиків стало найбільш помітним критерієм, за яким можна визначити наслідки зміни клімату.

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Вчені та екологи б'ють на сполох, адже цей процес є найбільш наочним свідченням того, що потепління, яке кардинально впливає на всю систему гідроресурсів планети, йде повним ходом. Щоб мати уявлення про масштабність проблеми, час від часу дослідники вирушають в ті місця, які найбільше страждають від зміни клімату. Так, наприклад, зіставлення фотографій, зроблених в Альпах в різний час, наочно показує, що їх непорушна міць катастрофічно зменшується, причому подальші прогнози теж невтішні.

З виникненням авіації у дослідників і вчених з'явилася унікальна можливість спостерігати за невтішним процесом з неба. Зовсім недавно світ потрясли нові знімки:

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