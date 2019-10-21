У Франції побудували найбільшу плавучу сонячну електростанцію в Європі: відео

На півдні Франції близько комуни Пйоланк запрацювала найбільша плавуча сонячна електростанція в Європі O'MEGA1 потужністю 17 МВт. Сонячні панелі розташовані на місці старого кар'єра, заповненого водою.

Роботи зі створення станції O'MEGA1 почалися у 2014 році зусиллями компанії Akuo. Очікується, що за рік станція буде постачати електроенергію понад 4700 житлових будинків.

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Електростанція O'MEGA1

Завдяки цьому в атмосферу не потрапить близько 1900 тонн шкідливих викидів СО2. Взяти участь у фінансуванні проєкту можуть фізичні особи, які проживають в регіоні.

Також компанія Akuo Energy спільно з незалежним постачальником електроенергії Plüm Energie створила особливе екологічне маркування "гарантована зелена електрика". Таким чином споживачі можуть пишатися тим, що отримують вироблену суто у Франції поновлювану енергію.

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