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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 1 травня

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Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 1 травня - фото 1

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 1 травня: в Україні виявлено 10861 випадок коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 1 травня - фото 401220

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 455 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1254 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 30316 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 10861
Одужали 1413
Померли 272

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1667) та в місті Києві (1453). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступника Міністра охорони здоров'я Ірини Микичак.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 425

Волинська область

 307

Дніпропетровська область

 364

Донецька область

 70

Житомирська область

 390

Закарпатська область

 432

Запорізька область

 260

Івано-Франківська область

 899

Кіровоградська область

 392

Київ

 1453

Київська область

 694

Львівська область

 454

Луганська область

 35

Миколаївська область

 126

Одеська область

 296

Полтавська область

 211

Рівненська область

 658

Сумська область

 103

Тернопільська область

 793

Харківська область

 274

Херсонська область

 120

Хмельницька область

 92

Чернівецька область

 1667

Черкаська область

 296

Чернігівська область

 50

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 1-05-2020:

Захворіли 3 256 846
Одужали 1 014 753
Померли 233 388

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії.

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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