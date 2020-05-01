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Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 1 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 1 травня: в Україні виявлено 10861 випадок коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 455 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1254 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 30316 таких повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|10861
|Одужали
|1413
|Померли
|272
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1667) та в місті Києві (1453). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступника Міністра охорони здоров'я Ірини Микичак.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|425
|
Волинська область
|307
|
Дніпропетровська область
|364
|
Донецька область
|70
|
Житомирська область
|390
|
Закарпатська область
|432
|
Запорізька область
|260
|
Івано-Франківська область
|899
|
Кіровоградська область
|392
|
Київ
|1453
|
Київська область
|694
|
Львівська область
|454
|
Луганська область
|35
|
Миколаївська область
|126
|
Одеська область
|296
|
Полтавська область
|211
|
Рівненська область
|658
|
Сумська область
|103
|
Тернопільська область
|793
|
Харківська область
|274
|
Херсонська область
|120
|
Хмельницька область
|92
|
Чернівецька область
|1667
|
Черкаська область
|296
|
Чернігівська область
|50
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 1-05-2020:
|Захворіли
|3 256 846
|Одужали
|1 014 753
|Померли
|233 388
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії.
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