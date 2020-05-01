Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 1 травня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 1 травня: в Україні виявлено 10861 випадок коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 455 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1254 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 30316 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 10861 Одужали 1413 Померли 272

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1667) та в місті Києві (1453). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступника Міністра охорони здоров'я Ірини Микичак.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 425 Волинська область 307 Дніпропетровська область 364 Донецька область 70 Житомирська область 390 Закарпатська область 432 Запорізька область 260 Івано-Франківська область 899 Кіровоградська область 392 Київ 1453 Київська область 694 Львівська область 454 Луганська область 35 Миколаївська область 126 Одеська область 296 Полтавська область 211 Рівненська область 658 Сумська область 103 Тернопільська область 793 Харківська область 274 Херсонська область 120 Хмельницька область 92 Чернівецька область 1667 Черкаська область 296 Чернігівська область 50

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 1-05-2020:

Захворіли 3 256 846 Одужали 1 014 753 Померли 233 388 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії.

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