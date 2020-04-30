Які туристичні напрямки відкриються для туризму влітку 2020 року

Усе більше європейських країн, яким вдалося стримати масове поширення коронавірусу, починають скасовувати обмежувальні заходи. Таким чином, окремі туристичні напрямки цілком можуть відкритися для мандрівників вже цього літа. Дізнайтесь, які країни уже скоро будуть відкритими для мандрівників.

Видання Lonely Planet наводить список популярних напрямків, які мають намір послабити обмеження, що стосуються місцевої індустрії туризму.

До теми: В ЄС розроблять COVID-паспорт: він знадобиться тим, хто планує подорожі

Так, влада Хорватії заявляє про можливе відкриття найближчим часом кемпінгів, пристаней для яхт і готелів у віддалених районах країни. Міністр туризму країни Гарі Каппелла заявив, що "скромне відновлення туризму в Хорватії може початися саме з відокремлених областей. Всі вони можуть запропонувати безпечну ізоляцію і конфіденційність", – пояснив чиновник.

Уряд Кіпру заявив, що країна буде частково відкрита для туристів у липні. При цьому в'їзд дозволять лише мандрівникам з країн, яким вдалося знизити рівень зараження коронавірусом. Серед таких: Данія, Норвегія, Ісландія, Греція та Ізраїль. "Ми сподіваємося через кілька тижнів точно розуміти, коли туристи зможуть приїхати з цих країн", – заявив заступник міністра туризму Кіпру Саввас Пердіос.

З липня планують приймати іноземних туристів і в Греції. "Відкриття кордонів буде обговорюватися з експертами в галузі охорони здоров'я, і ​​ми сподіваємося, що вони дадуть нам можливість поступово відкриватися", – каже міністр туризму Греції Харіс Теохаріс.

До 1 серпня зможуть відкритися для внутрішнього туризму Канарські острови в Іспанії. Іноземних гостей тут чекають ближче до жовтня. Місцевий міністр туризму Яіза Кастілья заявила, що Канари повинні стати "всесвітньою лабораторією безпеки туризму".

Наразі транскордонні переміщення всередині Євросоюзу зведені до мінімуму. В середині березня офіційні особи закликали європейські країни тримати зовнішні кордони закритими до середини травня, виключивши практично всі поїздки з-за меж ЄС у 26 країн, а також до Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну. Офіційна дата відкриття кордонів на сьогодні не оголошена.

Минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон натякнув, що кордони Євросоюзу можуть залишатися закритими до вересня. Місцева влада побоюється, що занадто раннє відкриття країн для іноземців може призвести до нових спалахів вірусу.

Читайте також: Італійська компанія запропонувала нову концепцію крісел для літаків