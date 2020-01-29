У Лос-Анджелесі представлять унікальний Mercedes-AMG

У листопаді минулого року Mercedes-AMG презентував кросовер GLE 63 / GLE 63 S на автошоу в Лос-Анджелесі. Тож не дивно, що слідом за базовою моделлю компанія готує прем'єру купеподібної версії.

Оновлений кросовер потрапив у об'єктиви фотошпигунів на дорогах Німеччини практично без захисного камуфляжу. Тому можна очікувати, що дебют новинки відбудеться на майбутньому в березні автошоу в Женеві.

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Як і звичайний GLE, купеподібний кросовер отримає у своє розпорядження 4-літровий V8 з двома турбінами і допоміжний електромотор-генератор, для зниження витрати палива. Базова версія AMG 63 буде мати в своєму арсеналі 563 к.с. потужності і 750 Нм крутного моменту.

Більш спортивний варіант AMG 63 S отримає форсований мотор на 603 к.с. і 850 Нм. В обох випадках система EQ Boost зможе швидко додати до цього набору ще 21 "конячку" і 250 Нм.

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