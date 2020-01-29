Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

У Лос-Анджелесі представлять унікальний Mercedes-AMG

  • 4
Mercedes - фото 1
Mercedes / motor1

У листопаді минулого року Mercedes-AMG презентував кросовер GLE 63 / GLE 63 S на автошоу в Лос-Анджелесі. Тож не дивно, що слідом за базовою моделлю компанія готує прем'єру купеподібної версії.

Оновлений кросовер потрапив у об'єктиви фотошпигунів на дорогах Німеччини практично без захисного камуфляжу. Тому можна очікувати, що дебют новинки відбудеться на майбутньому в березні автошоу в Женеві.

І ще: Креативний американець їздив на машині зі скелетом, і ось чому

Як і звичайний GLE, купеподібний кросовер отримає у своє розпорядження 4-літровий V8 з двома турбінами і допоміжний електромотор-генератор, для зниження витрати палива. Базова версія AMG 63 буде мати в своєму арсеналі 563 к.с. потужності і 750 Нм крутного моменту.

Більш спортивний варіант AMG 63 S отримає форсований мотор на 603 к.с. і 850 Нм. В обох випадках система EQ Boost зможе швидко додати до цього набору ще 21 "конячку" і 250 Нм.

У Лос-Анджелесі представлять унікальний Mercedes-AMG - фото 382600

У Лос-Анджелесі представлять унікальний Mercedes-AMG - фото 382601

У Лос-Анджелесі представлять унікальний Mercedes-AMG - фото 382602

У Лос-Анджелесі представлять унікальний Mercedes-AMG - фото 382603

У Лос-Анджелесі представлять унікальний Mercedes-AMG - фото 382604

Читайте також: Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію

Джерело: motor1
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
  • 26 cічня, 17:25
  • 1494
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 28 січня
  • 15 cічня, 15:00
  • 14991
Це нікому не подобається: українську ведучу розкритикували через целюліт на ногах
  • 25 cічня, 21:23
  • 1516
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології