У Лос-Анджелесі покажуть оновлену Toyota Prius

Американський офіс Toyota опублікував на своїй сторінці в Facebook тизер оновленого Prius.

Гібрид знятий під час руху засніженою дорогою. Які зміни отримає модель, дебют якої відбудеться на автосалоні в Лос-Анджелесі, поки не повідомляється.

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За попередньою інформацією, оновлений Prius може отримати підретушовану зовнішність в дусі Prius Prime PHEV. Зміни торкнуться головної оптики, бамперів і задніх ліхтарів. Можливо, для гібрида запропонують розширений перелік оснащення та аксесуарів.

Тизерне фото нової Toyota Prius

Силова установка, що складається з 1,8-літрового "атмосферника", синхронного тягового електромотора і блоку батарей місткістю 6,5 ампер-години, ймовірно, залишиться без змін. Її сумарна потужність – 122 кінських сили і 163 Нм крутного моменту. З місця до ста кілометрів на годину гібрид розганяється за 10,6 секунди. Максимальна швидкість – 180 кілометрів на годину.

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